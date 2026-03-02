Polizei Bielefeld

POL-BI: Gebrochene Vorderachse beendet Flucht vor der Polizei

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Quelle- In der Nacht von Freitag, 27.02.2026, auf Samstag, endete ein nicht genehmigtes Fahrzeugrennen sowie eine Straßenverkehrsgefährdung mit einem Unfall. Der Fahrer stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss und besaß keinen Führerschein.

Streifenbeamten fiel gegen 23:55 Uhr ein VW Passat auf, der auf der Carl-Severing-Straße in Richtung Steinhagen mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, gaben dem VW-Fahrer Anhaltezeichen und schalteten Blaulicht und Signalhorn ein. Der Passat-Fahrer beschleunigte, anstatt anzuhalten, und versuchte über die Albertstraße, Carl-Severing-Straße und Straße Am Rennplatz zu flüchten. Im Einmündungsbereich der Straße Am Rennplatz stieß der Passat gegen den Bordstein, so dass der Reifen und die Vorderachse so stark beschädigt wurden, dass der PKW zum Stehen kam.

Der 24-jährige Fahrer aus Bielefeld mit deutsch-serbischer Staatsangehörigkeit war nicht im Besitz eines Führerscheins. Zudem stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.

Sein Mobiltelefon wurde sichergestellt und ein Abschleppwagen transportierte den sichergestellten beschädigten PKW ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1600 Euro. Im Krankenhaus wurden dem polizeibekannten 24-Jährigen zwei Blutproben entnommen.

Strafverfahren wegen Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen, Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell