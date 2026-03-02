Polizei Bielefeld

POL-BI: Opfer überrascht junge Täterinnen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Freitag, 24.02.2026, stahlen zwei Täterinnen aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses Geld und Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Bewohnerin überraschte, gegen 12:30 Uhr, in einem Raum ihrer Wohnung an der Albert-Schweitzer-Straße zwei junge Mädchen. Das Duo flüchtete bei Ansprache sofort aus der Wohnung. Anschließend stellte die Bielefelderin fest, dass Kommoden durchsucht und Geld sowie Schmuck entwendet worden waren. Wie die Diebinnen in die Wohnung gelangten ist derzeit noch unklar.

Das Opfer beschrieb die beiden Mädchen als circa 14 bis 18 Jahre alt und mit blonden Haaren.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

