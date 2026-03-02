PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Mercedes-Fahrer nach verbotenem Rennen mit Unfall gesucht

POL-BI: Mercedes-Fahrer nach verbotenem Rennen mit Unfall gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Unfall in den frühen Stunden des Sonntags, 01.03.2026, mit einem vorausgegangenen Kraftfahrzeugrennen, sucht die Polizei einen Mercedes-Fahrer sowie Zeugen.

Ein 20-jähriger Bielefelder mit deutscher Staatsangehörigkeit befuhr gegen 01:30 Uhr mit einem Ford Kuga die Eckendorfer Straße, von dem Ostwestfalendamm kommend, in Richtung stadtauswärts. Dabei lieferte er sich mit überhöhter Geschwindigkeit ein Rennen mit dem Fahrer einer schwarzen Mercedes Limousine. Nach passieren der Straße An der Pottenau fuhr der Kuga-Fahrer auf einen vorausfahrenden BMW M4 eines 24-jährigen Bielefelders auf, der im Begriff war, von dem linken auf den rechten Fahrstreifen der Eckendorfer Straße zu wechseln. Der BMW wurde durch die Wucht des Aufpralls bis auf den Bordstein geschoben und kam dort zum Stehen. Die Insassen im BMW blieben unverletzt. Der polizeibekannte 20-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die zunächst im Rettungswagen und anschließend im Krankenhaus ambulant versorgt wurden.

Der am Rennen beteiligte Fahrer der schwarzen Mercedes Limousine wendete sein Fahrzeug und entfernte sich in Richtung Ostwestfalendamm vom Unfallort.

Der Sachschaden wird auf circa 60000 Euro geschätzt. Der Ford Kuga wurde sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Ein Strafverfahren wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen wurde eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu dem an dem Rennen beteiligten Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 11:00

    POL-BI: Zeugen nach Halskettenraub gesucht

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Schildesche- Sonntagmorgen, 01.03.2026, raubte eine Täterin einer Bielefelderin die Goldkette. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 09:25 Uhr befand sich eine Bielefelderin mit ihrem Rollator auf dem Gehweg an der Einmündung Beckhausstraße und Meierfeld. Eine unbekannte Frau sprach die Seniorin in einer ausländischen Sprache an, riss ihr unvermittelt die getragene Kette vom Hals und ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:40

    POL-BI: Auffällig laut und noch nie mit Führerschein

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stieghorst- Polizisten kontrollierten am Donnerstag, 26.02.2026, einen zu lauten PKW. Der Fahrer besaß noch nie einen Führerschein. Um 15:30 Uhr hielten Beamte des Verkehrsdienstes einen Audi-Fahrer, dessen Abgasanlage aufgrund eines technischen Defektes zu laut war, in der Straße Am Ellerbrockshof an. Bei der folgenden Verkehrskontrolle konnte der 46-jährige Gütersloher keinen ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 16:51

    POL-BI: Erneut schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 2 im Bereich Herzebrock-Clarholz

    Bielefeld (ots) - MR / Bielefeld / BAB 2 / Oelde - Am 01. März 2026, gegen 12:57 Uhr, ereignete sich auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover erneut ein schwerer Verkehrsunfall bei dem vier Personen verletzt wurden. Zu dem Unfall kam es, als ein niederländischer VW-Passat in Höhe der Anschlussstelle "Herzebrock-Clarholz" aus unbekannter Ursache vom rechten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren