POL-BI: Mercedes-Fahrer nach verbotenem Rennen mit Unfall gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Unfall in den frühen Stunden des Sonntags, 01.03.2026, mit einem vorausgegangenen Kraftfahrzeugrennen, sucht die Polizei einen Mercedes-Fahrer sowie Zeugen.

Ein 20-jähriger Bielefelder mit deutscher Staatsangehörigkeit befuhr gegen 01:30 Uhr mit einem Ford Kuga die Eckendorfer Straße, von dem Ostwestfalendamm kommend, in Richtung stadtauswärts. Dabei lieferte er sich mit überhöhter Geschwindigkeit ein Rennen mit dem Fahrer einer schwarzen Mercedes Limousine. Nach passieren der Straße An der Pottenau fuhr der Kuga-Fahrer auf einen vorausfahrenden BMW M4 eines 24-jährigen Bielefelders auf, der im Begriff war, von dem linken auf den rechten Fahrstreifen der Eckendorfer Straße zu wechseln. Der BMW wurde durch die Wucht des Aufpralls bis auf den Bordstein geschoben und kam dort zum Stehen. Die Insassen im BMW blieben unverletzt. Der polizeibekannte 20-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die zunächst im Rettungswagen und anschließend im Krankenhaus ambulant versorgt wurden.

Der am Rennen beteiligte Fahrer der schwarzen Mercedes Limousine wendete sein Fahrzeug und entfernte sich in Richtung Ostwestfalendamm vom Unfallort.

Der Sachschaden wird auf circa 60000 Euro geschätzt. Der Ford Kuga wurde sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Ein Strafverfahren wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen wurde eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu dem an dem Rennen beteiligten Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

