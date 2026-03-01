Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 2 im Bereich Herzebrock-Clarholz

Bielefeld (ots)

MR / Bielefeld / BAB 2 / Oelde - Am 01. März 2026, gegen 12:57 Uhr, ereignete sich auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover erneut ein schwerer Verkehrsunfall bei dem vier Personen verletzt wurden.

Zu dem Unfall kam es, als ein niederländischer VW-Passat in Höhe der Anschlussstelle "Herzebrock-Clarholz" aus unbekannter Ursache vom rechten Fahrstreifen auf die dortige Beschleunigungsspur geriet. Hier fuhr er auf das Heck eines VW-Kastenwagens aus Osnabrück, dessen Fahrer beabsichtige, auf die BAB aufzufahren. Durch die Kollision schleuderte das Wohnmobil nach links über die komplette Fahrbahn, prallte gegen die Mittelschutzplanke und stürzte auf die rechte Fahrzeugseite. Der VW Passat kam schwer beschädigt auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde der 39-jährige niederländische Fahrer leicht-, sein auf dem Beifahrersitz mitfahrende 8-jähriger Sohn schwer verletzt. Der Junge wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus geflogen.

Die beiden Insassen des Wohnmobiles - der 52-jährige Fahrer und seine 49-jährige Ehefrau - konnten sich leicht verletzt aus ihrem, auf der Seiten liegenden Fahrzeug, befreien. Sie wurden per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und nach ambulanter Behandlung entlassen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover für zwei Stunden komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu 3 Kilometern.

Die Sachschadenssumme des Verkehrsunfalls beziffert die Polizei mit ca. 90.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell