PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 2 im Bereich Herzebrock-Clarholz

Bielefeld (ots)

MR / Bielefeld / BAB 2 / Oelde - Am 01. März 2026, gegen 12:57 Uhr, ereignete sich auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover erneut ein schwerer Verkehrsunfall bei dem vier Personen verletzt wurden.

Zu dem Unfall kam es, als ein niederländischer VW-Passat in Höhe der Anschlussstelle "Herzebrock-Clarholz" aus unbekannter Ursache vom rechten Fahrstreifen auf die dortige Beschleunigungsspur geriet. Hier fuhr er auf das Heck eines VW-Kastenwagens aus Osnabrück, dessen Fahrer beabsichtige, auf die BAB aufzufahren. Durch die Kollision schleuderte das Wohnmobil nach links über die komplette Fahrbahn, prallte gegen die Mittelschutzplanke und stürzte auf die rechte Fahrzeugseite. Der VW Passat kam schwer beschädigt auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde der 39-jährige niederländische Fahrer leicht-, sein auf dem Beifahrersitz mitfahrende 8-jähriger Sohn schwer verletzt. Der Junge wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus geflogen.

Die beiden Insassen des Wohnmobiles - der 52-jährige Fahrer und seine 49-jährige Ehefrau - konnten sich leicht verletzt aus ihrem, auf der Seiten liegenden Fahrzeug, befreien. Sie wurden per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und nach ambulanter Behandlung entlassen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover für zwei Stunden komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu 3 Kilometern.

Die Sachschadenssumme des Verkehrsunfalls beziffert die Polizei mit ca. 90.000 Euro.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 28.02.2026 – 19:24

    POL-BI: Verkehrsunfall mit zwei schwer- und einer tödlich verletzten Person auf der BAB 2

    Bielefeld (ots) - MR / Bielefeld / BAB 2 / Oelde - Am 28.02.2026, gegen 13:35 Uhr, ereignete sich auf der BAB 2 (Fahrtrichtung Hannover) zwischen den Anschlussstellen "Oelde" und "Herzebrock-Clarholz" ein schwerer Verkehrsunfall bei dem eine Person tödlich- und zwei weitere Personen schwer verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu dem Unfall, nachdem ein ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 14:30

    POL-BI: Positiver Drogentest bei Fahranfänger

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein junger Steinhagener behauptete am Montag, 23.02.2026, noch nie Drogen konsumiert zu haben. Sein Drogenvortest verlief jedoch positiv. Gegen 17:10 Uhr kontrollierte eine Streife des Verkehrsdienstes auf dem Stadtring einen VW Lupo. Der 19-jährige Fahrer aus Steinhagen konnte den Beamten keinen Führerschein aushändigen. Eine Überprüfung ergab, dass er sich noch in der ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:43

    POL-BI: Einbrecher stößt Deko um

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche - Am Donnerstagabend, 26.02.2026, versuchte ein Einbrecher in eine Wohnung an der Apfelstraße, in Höhe Ditfurthstraße, einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 18:50 Uhr wachte eine Bielefelderin auf, als sie einen Knall aus ihrem Badezimmer hörte. Dort stellte sie fest, dass ein Einbrecher versucht hatte, über ein gekipptes Fenster in ihre Wohnung zu gelangen. Dabei hatte er diverse Dekorationsgegenstände von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren