PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit zwei schwer- und einer tödlich verletzten Person auf der BAB 2

Bielefeld (ots)

MR / Bielefeld / BAB 2 / Oelde - Am 28.02.2026, gegen 13:35 Uhr, ereignete sich auf der BAB 2 (Fahrtrichtung Hannover) zwischen den Anschlussstellen "Oelde" und "Herzebrock-Clarholz" ein schwerer Verkehrsunfall bei dem eine Person tödlich- und zwei weitere Personen schwer verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zu dem Unfall, nachdem ein mit hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen fahrender 5er-BMW aus Hildesheim, auf das Heck eines vorausfahrenden Opel Corsa aus Bielefeld auffuhr. Hierdurch schleuderte der Opel nach rechts von Fahrbahn und überschlug sich in der angrenzenden Böschung. Der 54jährige Fahrer des Opel wurde hierbei tödlich, seine zwei Mitfahrer schwer verletzt. Der 35jährige BMW-Fahrer verletzte sich leicht.

An der Unfallstelle waren zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehr der Kreise Warendorf und Gütersloh im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz und landete auf der gesperrten Autobahn.

Für die Rekonstruktion des Verkehrsunfalles wurde das Unfallaufnahme-Team der Polizei Paderborn eingesetzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle "Oelde" abgeleitet. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn dauerte bis ca. 19 Uhr an. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu 8 Kilometern.

Die Sachschadenssumme des Verkehrsunfalls beziffert die Polizei mit ca. 40.000 Euro.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 14:30

    POL-BI: Positiver Drogentest bei Fahranfänger

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein junger Steinhagener behauptete am Montag, 23.02.2026, noch nie Drogen konsumiert zu haben. Sein Drogenvortest verlief jedoch positiv. Gegen 17:10 Uhr kontrollierte eine Streife des Verkehrsdienstes auf dem Stadtring einen VW Lupo. Der 19-jährige Fahrer aus Steinhagen konnte den Beamten keinen Führerschein aushändigen. Eine Überprüfung ergab, dass er sich noch in der ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:43

    POL-BI: Einbrecher stößt Deko um

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche - Am Donnerstagabend, 26.02.2026, versuchte ein Einbrecher in eine Wohnung an der Apfelstraße, in Höhe Ditfurthstraße, einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 18:50 Uhr wachte eine Bielefelderin auf, als sie einen Knall aus ihrem Badezimmer hörte. Dort stellte sie fest, dass ein Einbrecher versucht hatte, über ein gekipptes Fenster in ihre Wohnung zu gelangen. Dabei hatte er diverse Dekorationsgegenstände von der ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:05

    POL-BI: Achtung: Täter stehlen getragene Ketten

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Täter stahl am Mittwoch, 25.02.2026, einer Bielefelderin beim Kette umlegen ihre Goldketten. Die Polizei sucht Zeugen. Der Beifahrer eines schwarzen PKW fragte gegen 09:30 Uhr an der Heeper Straße, nahe der Elbrede, eine 75-jährige Fußgängerin nach einer Weg Beschreibung zu einer Apotheke. Nachdem die Bielefelderin ihm den Weg beschrieben hatte, stieg er aus dem PKW aus und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren