Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit zwei schwer- und einer tödlich verletzten Person auf der BAB 2

Bielefeld (ots)

MR / Bielefeld / BAB 2 / Oelde - Am 28.02.2026, gegen 13:35 Uhr, ereignete sich auf der BAB 2 (Fahrtrichtung Hannover) zwischen den Anschlussstellen "Oelde" und "Herzebrock-Clarholz" ein schwerer Verkehrsunfall bei dem eine Person tödlich- und zwei weitere Personen schwer verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zu dem Unfall, nachdem ein mit hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen fahrender 5er-BMW aus Hildesheim, auf das Heck eines vorausfahrenden Opel Corsa aus Bielefeld auffuhr. Hierdurch schleuderte der Opel nach rechts von Fahrbahn und überschlug sich in der angrenzenden Böschung. Der 54jährige Fahrer des Opel wurde hierbei tödlich, seine zwei Mitfahrer schwer verletzt. Der 35jährige BMW-Fahrer verletzte sich leicht.

An der Unfallstelle waren zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehr der Kreise Warendorf und Gütersloh im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz und landete auf der gesperrten Autobahn.

Für die Rekonstruktion des Verkehrsunfalles wurde das Unfallaufnahme-Team der Polizei Paderborn eingesetzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle "Oelde" abgeleitet. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn dauerte bis ca. 19 Uhr an. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu 8 Kilometern.

Die Sachschadenssumme des Verkehrsunfalls beziffert die Polizei mit ca. 40.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell