Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Täter stehlen getragene Ketten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Täter stahl am Mittwoch, 25.02.2026, einer Bielefelderin beim Kette umlegen ihre Goldketten. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Beifahrer eines schwarzen PKW fragte gegen 09:30 Uhr an der Heeper Straße, nahe der Elbrede, eine 75-jährige Fußgängerin nach einer Weg Beschreibung zu einer Apotheke. Nachdem die Bielefelderin ihm den Weg beschrieben hatte, stieg er aus dem PKW aus und gab vor, ihr aus Dankbarkeit eine Kette schenken zu wollen. Er versuchte der Bielefelderin trotz ihrer Gegenwehr eine Kette umzuhängen. Er entwendete dabei, von dem Opfer unbemerkt, ihre um den Hals getragenen Goldketten. Anschließend setzte sich der Dieb wieder auf den Beifahrersitz und der PKW entfernte sich. Nachdem die Bielefelderin den Diebstahl bemerkt hatte, erstattete sie bei der Polizei eine Strafanzeige.

Das Opfer beschrieb den Beifahrer als dick, mit schwarzen Haaren, mit Schnauzbart, von heller Hautfarbe, bekleidet mit grauem Oberteil und dunkler Hose. Der Fahrer soll älter als der Beifahrer sein. Er hatte einen leicht dunklen Bart und war mit einem schwarzen Anzug bekleidet. Sie fuhren ein schwarzes Fahrzeug, wie ein kleiner Jeep.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

