Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stößt Deko um

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Donnerstagabend, 26.02.2026, versuchte ein Einbrecher in eine Wohnung an der Apfelstraße, in Höhe Ditfurthstraße, einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:50 Uhr wachte eine Bielefelderin auf, als sie einen Knall aus ihrem Badezimmer hörte. Dort stellte sie fest, dass ein Einbrecher versucht hatte, über ein gekipptes Fenster in ihre Wohnung zu gelangen. Dabei hatte er diverse Dekorationsgegenstände von der Fensterbank gestoßen.

Als der Täter bemerkte, dass die Bewohnerin zuhause ist, flüchtete er in eine unbekannte Richtung. Der Einbrecher ist etwa 180 cm groß und sportlich. Er war komplett schwarz gekleidet, trug einen Kapuzenpullover, eine enge Hose und Handschuhe.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

