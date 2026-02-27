Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stößt Deko um

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Donnerstagabend, 26.02.2026, versuchte ein Einbrecher in eine Wohnung an der Apfelstraße, in Höhe Ditfurthstraße, einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:50 Uhr wachte eine Bielefelderin auf, als sie einen Knall aus ihrem Badezimmer hörte. Dort stellte sie fest, dass ein Einbrecher versucht hatte, über ein gekipptes Fenster in ihre Wohnung zu gelangen. Dabei hatte er diverse Dekorationsgegenstände von der Fensterbank gestoßen.

Als der Täter bemerkte, dass die Bewohnerin zuhause ist, flüchtete er in eine unbekannte Richtung. Der Einbrecher ist etwa 180 cm groß und sportlich. Er war komplett schwarz gekleidet, trug einen Kapuzenpullover, eine enge Hose und Handschuhe.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell