Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Skoda-Fahrer verursacht Unfall

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Gütersloh- Rheda-Wiedenbrück- Donnerstagnachmittag, 26.02.2026, kam es auf der A 2 zu einem Unfall mit zwei PKW und einem LKW. Der Unfallverursacher war alkoholisiert.

Ein 46-jähriger Fahrer eines Skoda Fabia aus Schwerte befuhr gegen 17:30 Uhr den mittleren Fahrstreifen der A 2 in Richtung Dortmund. Zwischen den Anschlussstellen Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück kam er zunächst leicht nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und verlor anschließend, durch abrupte Gegenlenkbewegungen, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Skoda schleudert auf den linken Fahrstreifen und kollidierte dort mit dem Ford Puma eines 65-jährigen Berliners, der durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen die Mittelschutzplanke geschleudert wird. Der Skoda schleuderte nach dem Zusammenstoß nach rechts gegen die Seitenschutzplanke, drehte sich und kam quer auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der auf dem rechten Fahrstreifen fahrende 45-jährige LKW-Fahrer aus Litauen konnte trotz Vollbremsung die Kollision mit dem Skoda nicht mehr verhindern.

Der 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen, alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Die Polizisten der Autobahnwache bemerkten seine Alkoholisierung und der Alkoholvortest des 46-Jährigen bestätigte diese. Ihm wurde im Krankenhaus nach der ärztlichen Versorgung eine Blutprobe entnommen.

Die am Skoda angebrachten Kennzeichen waren Ende Januar als gestohlen gemeldet worden und gehörten nicht an das Fahrzeug. Der Skoda und der Ford Puma waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen abtransportiert.

Die Richtungsfahrbahn Dortmund musste während der Unfallaufnahme gesperrt. Gegen 18:50 Uhr konnte der Verkehr auf dem linken Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden und um 19:20 Uhr ebenfalls der mittlere und der rechte Fahrsteifen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell