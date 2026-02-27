PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Auseinandersetzung im Straßenverkehr endet in Schlägerei

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt- Donnerstagnachmittag, 26.02.2026, führten verschiedene Ansichten zum Fahrverhalten im Straßenverkehr zu Handgreiflichkeiten.

Ein 75-jähriger Meller mit ghanaischer Staatsangehörigkeit befuhr mit seinem PKW gegen 15:10 Uhr den Sennestadtring in Richtung Ramsbrockring. Er beabsichtigte anschließend auf die Paderborner Straße abzubiegen und verlangsamte dazu seine Fahrt. Der hinter ihm fahrende 36-jährige Bielefelder mit syrischer Staatsangehörigkeit empfand die Fahrweise des 75-Jährigen als behindernd. Er überholte mit seinem VW das vorausfahrende Fahrzeug, hielt an und stieg aus. Die folgende verbale Auseinandersetzung zwischen den Fahrern gipfelte schließlich in einer Schlägerei. Während der 75-Jährige den 36-Jährigen gewürgt haben soll, soll der 36-Jährige mehrfach - auch mit einem Gegenstand - auf den 75-Jährigen eingeschlagen haben.

Beide erlitten leichte Verletzungen. Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie gefährliche Körperverletzung (schlagen mit Gegenstand) wurden eingeleitet.

Aufgrund der auf der Fahrbahn verbliebenen Fahrzeuge war es kurzzeitig zu Behinderungen für den Straßenverkehr gekommen.

