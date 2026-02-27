Polizei Bielefeld

POL-BI: Auffahrrampen an Raststätte gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Senne - Am Donnerstag, 26.02.2026, wurde der Diebstahl von zwei mobilen Auffahrrampen auf der A2-Raststätte Obergassel angezeigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand stahl ein unbekannter Täter die Rampen zwischen 19:00 Uhr am Mittwoch, 25.02.2026, und 07:00 Uhr am Donnerstag, 26.02.2026. Als der 28-jährige Lkw-Fahrer seinen Auflieger am Morgen kontrolliert hatte, war ihm der Diebstahl aufgefallen.

Die grauen Auffahrrampen waren durch eine Metallkette und ein Vorhängeschloss gesichert. Eine Rampe wiegt etwa 120 Kilogramm.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell