PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Auffahrrampen an Raststätte gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Senne - Am Donnerstag, 26.02.2026, wurde der Diebstahl von zwei mobilen Auffahrrampen auf der A2-Raststätte Obergassel angezeigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand stahl ein unbekannter Täter die Rampen zwischen 19:00 Uhr am Mittwoch, 25.02.2026, und 07:00 Uhr am Donnerstag, 26.02.2026. Als der 28-jährige Lkw-Fahrer seinen Auflieger am Morgen kontrolliert hatte, war ihm der Diebstahl aufgefallen.

Die grauen Auffahrrampen waren durch eine Metallkette und ein Vorhängeschloss gesichert. Eine Rampe wiegt etwa 120 Kilogramm.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 10:45

    POL-BI: Auseinandersetzung im Straßenverkehr endet in Schlägerei

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Sennestadt- Donnerstagnachmittag, 26.02.2026, führten verschiedene Ansichten zum Fahrverhalten im Straßenverkehr zu Handgreiflichkeiten. Ein 75-jähriger Meller mit ghanaischer Staatsangehörigkeit befuhr mit seinem PKW gegen 15:10 Uhr den Sennestadtring in Richtung Ramsbrockring. Er beabsichtigte anschließend auf die Paderborner ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 10:11

    POL-BI: Autorennen auf dem Ostwestfalendamm

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 27.02.2026, stoppte die Polizei drei hochmotorisierte Autos, nachdem diese ein Rennen im öffentlichen Straßenverkehr durchgeführt hatten. Am Donnerstag, gegen 23:10 Uhr, befuhren Polizisten in einem zivilen Einsatzfahrzeug die Eckendorfer Straße in Richtung Innenstadt. Dabei erblickten sie einen Mercedes AMG GT 63 SE Performance und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren