POL-BI: Positiver Drogentest bei Fahranfänger
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Ein junger Steinhagener behauptete am Montag, 23.02.2026, noch nie Drogen konsumiert zu haben. Sein Drogenvortest verlief jedoch positiv.
Gegen 17:10 Uhr kontrollierte eine Streife des Verkehrsdienstes auf dem Stadtring einen VW Lupo. Der 19-jährige Fahrer aus Steinhagen konnte den Beamten keinen Führerschein aushändigen. Eine Überprüfung ergab, dass er sich noch in der Probezeit befindet.
Bei den Polizeibeamten entstand während des Gesprächs der Verdacht, dass der Fahrer zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Der 19-Jährige gab gegenüber den Beamten an, noch nie Drogen genommen zu haben. Ein durchgeführter Test reagierte jedoch positiv auf Kokain.
Ein Arzt entnahm ihm im Krankenhaus eine Blutprobe. Bis zum Abbau der Drogenwirkung wurde ihm die weitere Fahrt mit Kraftfahrzeugen untersagt.
