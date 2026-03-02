PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Halskettenraub gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Sonntagmorgen, 01.03.2026, raubte eine Täterin einer Bielefelderin die Goldkette. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 09:25 Uhr befand sich eine Bielefelderin mit ihrem Rollator auf dem Gehweg an der Einmündung Beckhausstraße und Meierfeld. Eine unbekannte Frau sprach die Seniorin in einer ausländischen Sprache an, riss ihr unvermittelt die getragene Kette vom Hals und flüchtete mit der Beute.

Das Opfer beschrieb die Täterin als circa 20 bis 35 Jahre alt, von südländischem Aussehend und circa 150 bis 160 cm groß. Sie war mit einem weißen Oberteil und einer weißen Hose bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

