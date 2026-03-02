POL-BI: Auffällig laut und noch nie mit Führerschein
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Stieghorst- Polizisten kontrollierten am Donnerstag, 26.02.2026, einen zu lauten PKW. Der Fahrer besaß noch nie einen Führerschein.
Um 15:30 Uhr hielten Beamte des Verkehrsdienstes einen Audi-Fahrer, dessen Abgasanlage aufgrund eines technischen Defektes zu laut war, in der Straße Am Ellerbrockshof an. Bei der folgenden Verkehrskontrolle konnte der 46-jährige Gütersloher keinen Führerschein vorlegen. Eine Überprüfung ergab, dass er noch nie eine Fahrerlaubnis besessen hat und bereits in der Vergangenheit polizeilich aufgefallen war.
Er machte auf die Polizisten einen sehr übermüdeten Eindruck. Ein folgender Reaktions- und Koordinationstest führten zu dem Verdacht, dass der 46-Jährige Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Test bestätigte den Konsum von Marihuana. Im Krankenhaus entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Das Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge wurde dem Beschuldigten untersagt.
