Polizei Bielefeld

POL-BI: Auffällig laut und noch nie mit Führerschein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst- Polizisten kontrollierten am Donnerstag, 26.02.2026, einen zu lauten PKW. Der Fahrer besaß noch nie einen Führerschein.

Um 15:30 Uhr hielten Beamte des Verkehrsdienstes einen Audi-Fahrer, dessen Abgasanlage aufgrund eines technischen Defektes zu laut war, in der Straße Am Ellerbrockshof an. Bei der folgenden Verkehrskontrolle konnte der 46-jährige Gütersloher keinen Führerschein vorlegen. Eine Überprüfung ergab, dass er noch nie eine Fahrerlaubnis besessen hat und bereits in der Vergangenheit polizeilich aufgefallen war.

Er machte auf die Polizisten einen sehr übermüdeten Eindruck. Ein folgender Reaktions- und Koordinationstest führten zu dem Verdacht, dass der 46-Jährige Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Test bestätigte den Konsum von Marihuana. Im Krankenhaus entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Das Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge wurde dem Beschuldigten untersagt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

