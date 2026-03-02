PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Versuchtes Tötungsdelikt in Bielefeld

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brake- In der Nacht von Sonntag auf Montag, 02.03.2026, gaben unbekannte Täter Schüsse auf ein Wohnhaus in Brake ab. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 01:45 Uhr meldeten die Bewohner des Hauses am Pellwormweg telefonisch der Leitstelle der Polizei Bielefeld, dass soeben Unbekannte Schüsse auf das Haus abgegeben hätten. Die Bewohner blieben unverletzt. Die eingetroffenen Streifenbeamten stellten am Haus Einschusslöcher fest. Kriminalbeamte sicherten die Spuren am Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Tätern verlief negativ.

Die Mordkommission der Bielefelder Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet Personen, die Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, sich unter 0521-545-0 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

