POL-DO: Folgemeldung zum versuchten Tötungsdelikt am Dortmunder Hauptbahnhof

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Wie mit der Lfd. Nr.: 0847 berichtet, kam es Montagabend (29. September 2025) um 19:53 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt am Dortmunder Hauptbahnhof. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6128301

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ das zuständige Amtsgericht heute (30. September 2025) einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 42-Jährigen.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Oberstaatsanwalt Carsten Dombert, Tel.: 0231/92626102.

