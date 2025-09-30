Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall in Dortmund-Mengede - 69-Jährige prallt mit Auto gegen Hauswand

Dortmund (ots)

Am Montag (29. September) verunfallte eine 69-jährige Frau aus Essen mit ihrem Fahrzeug in der Remigiusstraße und beschädigte dabei die Hauswand eines Mehrfamilienhauses.

Gegen 17:40 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Auto in der Remigiusstraße in Richtung Norden.

Nach ersten Erkenntnissen kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg, kollidierte mit einer Straßenlaterne und prallte schließlich gegen die Hauswand des Mehrfamilienhauses.

Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein medizinischer Notfall als mögliche Unfallursache kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Straßenlaterne, die sich unter dem Fahrzeug und im Zugangsbereich des Hauses befand, wurde mit einem Kranwagen geborgen.

Während der Unfallaufnahme war die Remigiusstraße gesperrt. Der Schaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

