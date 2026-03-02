Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer - Unfallverursacher flüchtet zunächst

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

MK/ Bielefeld - Brackwede - Auf der Gütersloher Straße in Fahrtrichtung Gütersloh ereignete sich am Sonntag, den 01.03.2026 gegen 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw der Marke Audi und einem Peugeot Kradfahrer, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Bielefeld die Gütersloher Straße in Richtung Gütersloh. An der Kreuzung zur Cherusker Straße beabsichtigte er, nach links in diese abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 38-jähriger Kradfahrer aus Steinhagen die Gütersloher Straße in entgegengesetzter Richtung und fuhr ebenfalls bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein. Zuvor hatte er mehrere in gleicher Richtung fahrende Fahrzeuge überholt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 38-jährige Steinhäger wurde bei der Kollision schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der 18-jährige Bielefelder entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. Durch gute Zeugenhinweise konnte das Fahrzeug jedoch samt Fahrer im Nahbereich festgestellt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der flüchtige deutsch-kosovarische Pkw-Fahrer während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzt haben könnte. Sein Führerschein sowie das Mobiltelefon wurden sichergestellt. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte, dass der deutsche Kradfahrer möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das genutzte Kraftrad sein könnte. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Das Krad wurde sichergestellt, da Hinweise auf technische Veränderungen am Fahrzeug vorlagen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt sowie das Führen eines Fahrzeugs unter Alkohol- oder Drogeneinfluss die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigen. Ebenso stellt das unerlaubte Entfernen vom Unfallort eine Straftat dar. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, sich stets verantwortungsbewusst und regelkonform im Straßenverkehr zu verhalten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell