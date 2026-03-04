LPI-GTH: Berauscht und nicht versichert
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Gegen 11.15 Uhr wurde gestern ein 27 Jahre alter E-Scooter-Fahrer in der Johann-Friedrich-Böttger-Straße kontrolliert. Der E-Scooter war nicht versichert und ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell