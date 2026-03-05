LPI-GTH: Kollidiert
Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)
Zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer kam es am späten Nachmittag des gestrigen Tages auf einem Radweg im Bereich "Am Osterberg". Ein 59-Jähriger befuhr den Weg in Richtung Marienthal und beabsichtigte nach links abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 52-jähriger Radfahrer. Der 52-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd)
