PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollidiert

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer kam es am späten Nachmittag des gestrigen Tages auf einem Radweg im Bereich "Am Osterberg". Ein 59-Jähriger befuhr den Weg in Richtung Marienthal und beabsichtigte nach links abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 52-jähriger Radfahrer. Der 52-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Der Verkehrskontrolle entzogen

    Dachwig (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern, gegen 23.45 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle bei einem Fahrer eines Audi A3 in der Straße "Im Gewerbegebiet" durchzuführen. Damit war der Fahrzeugführer offenbar nicht einverstanden und entzog sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle. Im weiteren Verlauf wurde der geparkte PKW im Bereich eines Feldweges zwischen Döllstädt und Tonna ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Kraftstoff entwendet

    Mühlberg (Landkreis Gotha) (ots) - Dieselkraftstoff im Wert von rund 300 Euro entwendeten unbekannte Personen aus einem LKW, welcher in der Wanderslebener Straße geparkt war. Die Tatzeit liegt zwischen gestern, 15.30 Uhr und heute, 04.25 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0055960/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 15:16

    LPI-GTH: Zu schnell

    Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Vormittag führte die Ilmenauer Polizei Geschwindigkeitskontrollen in der Ziolkowskistraße im Bereich einer Schule durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Während der zweistündigen Messungen wurden 20 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 57 km/h. Entsprechende Geldbußen wurden erhoben. Studien belegen, dass sich der Bremsweg bei doppelter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren