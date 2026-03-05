Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorrad-Saison 2026 - bereits jetzt schon mehrere schwere Verkehrsunfälle

Mit den ersten sonnigen Tagen beginnt für viele Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen die neue Saison. Die Polizei rechnet in den kommenden Wochen mit einer verstärkten Teilnahme von Zweiradfahrern im Straßenverkehr. Fahrer motorisierter Zweiräder gelten, neben Fußgängern und Fahrradfahrern, bei Verkehrsunfällen als besonders verletzungsanfällig. Sie sind aufgrund ihrer geringeren Sichtbarkeit sowie der fehlenden schützenden Fahrzeugkarosserie besonders gefährdet. Das Tragen eines Schutzhelmes ist unabdingbar und gesetzlich geregelt. Geeignete Schutzkleidung, welche enganliegend ist, aus abriebfestem Material besteht und mit Protektoren versehen ist, bietet erhöhte Sicherheit. Ebenso wie geschlossenes festes Schuhwerk sollte die Schutzkleidung bei jeder Ausfahrt getragen werden. Eine Überprüfung des technischen Zustandes des Kraftrades (z.B. Luftdruck, Bremsen, Profiltiefe, Wartung) ist unerlässlich. Bei Touren mit Krafträdern sollte unbedingt vorausschauend und "defensiv" statt "aggressiv" gefahren werden. Zweiradfahrende sollten insbesondere auf wechselnde Straßenzustände, geeignete Schutzbekleidung sowie angepasste Fahrweise bei unterschiedlichen Licht- und Sichtverhältnissen achten. Gleichzeitig werden die übrigen Verkehrsteilnehmer gebeten, verstärkt auf Motoräder, Mopeds und andere motorisierte Zweiräder zu achten und deren Geschwindigkeit nicht zu unterschätzen. Ebenso sind die Straßen- sowie Witterungsverhältnisse jederzeit zu beachten, Kurven sollten nicht geschnitten werden. Dass Krafträder ausschließlich mit eingeschaltetem Fahrlicht geführt werden dürfen ist gesetzlich normiert. Es gilt zu beachten, dass dieses sich bei älteren Fahrzeugmodellen nicht automatisch einschaltet. Besonders bei längeren Ausfahrten ist regelmäßiges Pausieren besonders wichtig. Um Gefahren im Straßenverkehr rechtzeitig erkennen zu können und das vorausschauende Fahren zu trainieren, empfiehlt es sich an Fahrsicherheitstrainings teilzunehmen. Diese werden regelmäßig in Fahrsicherheitszentren veranstaltet. Nicht nur für die Motorradfahrer selbst, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer gilt es besondere Sicherheitstipps in Bezug auf Motorradsaison zu berücksichtigen. Zweiräder haben gewöhnlich ein schnelleres Beschleunigungsvermögen, welches nicht unterschätzt werden darf. Auf ausreichend Sicherheitsabstand ist auch beim Überholen stets zu achten. Aufgrund ihrer kleinen Silhouette werden Zweiräder im Straßenverkehr oft übersehen. Überhöhte Geschwindigkeit und ungenügender Sicherheitsabstand sind nach wie vor die häufigsten Hauptunfallursachen bei Motorradunfällen. Allgemein gilt: die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. In der vergangenen Woche kam es im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Gotha bereits mehrfach zu schweren Verkehrsunfällen mit Beteiligung eines Zweirades. Bei Wandersleben verunglückte eine 17-jährige Motorradfahrerin durch die Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug tödlich. In Gerstungen erlag ein 56-jähriger Zweiradfahrer, nachdem er sich mit seinem Fahrzeug überschlug, wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Im Jonastal verlor ein 62-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und verletzte sich schwer. (ak)

