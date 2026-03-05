PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorrad-Saison 2026 - bereits jetzt schon mehrere schwere Verkehrsunfälle

LPI-GTH: Motorrad-Saison 2026 - bereits jetzt schon mehrere schwere Verkehrsunfälle
LPI Gotha (ots)

Mit den ersten sonnigen Tagen beginnt für viele Motorradfahrer und 
Motorradfahrerinnen die neue Saison. Die Polizei rechnet in den 
kommenden Wochen mit einer verstärkten Teilnahme von Zweiradfahrern 
im Straßenverkehr.

Fahrer motorisierter Zweiräder gelten, neben Fußgängern und 
Fahrradfahrern, bei Verkehrsunfällen als besonders 
verletzungsanfällig. Sie sind aufgrund ihrer geringeren Sichtbarkeit 
sowie der fehlenden schützenden Fahrzeugkarosserie besonders 
gefährdet.

Das Tragen eines Schutzhelmes ist unabdingbar und gesetzlich 
geregelt. Geeignete Schutzkleidung, welche enganliegend ist, aus 
abriebfestem Material besteht und mit Protektoren versehen ist, 
bietet erhöhte Sicherheit. Ebenso wie geschlossenes festes Schuhwerk 
sollte die Schutzkleidung bei jeder Ausfahrt getragen werden. Eine 
Überprüfung des technischen Zustandes des Kraftrades (z.B. Luftdruck,
Bremsen, Profiltiefe, Wartung) ist unerlässlich. 

Bei Touren mit Krafträdern sollte unbedingt vorausschauend und 
"defensiv" statt "aggressiv" gefahren werden. Zweiradfahrende sollten
insbesondere auf wechselnde Straßenzustände, geeignete 
Schutzbekleidung sowie angepasste Fahrweise bei unterschiedlichen 
Licht- und Sichtverhältnissen achten. 

Gleichzeitig werden die übrigen Verkehrsteilnehmer gebeten, verstärkt
auf Motoräder, Mopeds und andere motorisierte Zweiräder zu achten und
deren Geschwindigkeit nicht zu unterschätzen. 

Ebenso sind die Straßen- sowie Witterungsverhältnisse jederzeit zu 
beachten, Kurven sollten nicht geschnitten werden. Dass Krafträder 
ausschließlich mit eingeschaltetem Fahrlicht geführt werden dürfen 
ist gesetzlich normiert. Es gilt zu beachten, dass dieses sich bei 
älteren Fahrzeugmodellen nicht automatisch einschaltet. Besonders bei
längeren Ausfahrten ist regelmäßiges Pausieren besonders wichtig. 

Um Gefahren im Straßenverkehr rechtzeitig erkennen zu können und das 
vorausschauende Fahren zu trainieren, empfiehlt es sich an 
Fahrsicherheitstrainings teilzunehmen. Diese werden regelmäßig in 
Fahrsicherheitszentren veranstaltet. Nicht nur für die Motorradfahrer
selbst, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer gilt es besondere 
Sicherheitstipps in Bezug auf Motorradsaison zu berücksichtigen.

Zweiräder haben gewöhnlich ein schnelleres Beschleunigungsvermögen, 
welches nicht unterschätzt werden darf. Auf ausreichend 
Sicherheitsabstand ist auch beim Überholen stets zu achten. Aufgrund 
ihrer kleinen Silhouette werden Zweiräder im Straßenverkehr oft 
übersehen. Überhöhte Geschwindigkeit und ungenügender 
Sicherheitsabstand sind nach wie vor die häufigsten 
Hauptunfallursachen bei Motorradunfällen. Allgemein
gilt: die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und
gegenseitige Rücksicht.
 
 
In der vergangenen Woche kam es im Schutzbereich der 
Landespolizeiinspektion Gotha bereits mehrfach zu schweren 
Verkehrsunfällen mit Beteiligung eines Zweirades. Bei Wandersleben 
verunglückte eine 17-jährige Motorradfahrerin durch die Kollision mit
einem entgegenkommenden Fahrzeug tödlich. In Gerstungen erlag ein 
56-jähriger Zweiradfahrer, nachdem er sich mit seinem Fahrzeug 
überschlug, wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Im 
Jonastal verlor ein 62-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer in einer Kurve 
die Kontrolle über sein Fahrzeug und verletzte sich schwer.
(ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

