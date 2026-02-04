Polizei Paderborn

POL-PB: Unklare Ursache für Feuer in Einfamilienhaus

Hövelriege (ots)

(mh) Ein Feuer hat am frühen Mittwochmorgen, 04. Februar, an der Straße Im Winkel in Hövelriege ein Einfamilienhaus schwer beschädigt. Die Ermittlungen der Polizei haben noch keine genau Ursache ergeben und dauern an. Der Gesamtschaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich.

Die 60-jährige Bewohnerin des Hauses hatte das Feuer gegen 01.15 Uhr in ihrer Küche entdeckt. Sie lief daraufhin zu Nachbarn, welche die Feuerwehr und die Polizei alarmierten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Erdgeschoss in Vollbrand und die Flammen griffen bereits auf das Dach über. Ein Rettungswagen brachte die Frau mit einer Rauchgasvergiftung in ein Paderborner Krankenhaus.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das Einfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Der Gesamtschaden liegt bei rund 400.000 Euro. Ein benachbartes Wohnhaus wurde nicht beschädigt. Auch der Zugverkehr, der über ein an das Grundstück angrenzendes Bahngleis verläuft, war durch die Rauchentwicklung nicht beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell