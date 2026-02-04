POL-PB: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen
Paderborn (ots)
(mh) Ein unbekannter Täter ist am Dienstag, 03. Februar, zwischen 01.30 Uhr und 09.50 Uhr, in Paderborn in eine Gaststätte an der Fürstenbergstraße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Der Einbrecher beschädigte eine Außentür, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
