Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall zwischen Auto und E-Scooter - 15-Jährige leicht verletzt

Hövelhof (ots)

(ivdh) Am Dienstag, 3. Februar, gegen 16.30 Uhr hat sich eine 15-Jährige auf einem E-Scooter bei einem Verkehrsunfall an der Paderborner Straße in Hövelhof leichte Verletzungen zugezogen.

Ein 82-Jähriger fuhr mit einem Mercedes B-Klasse in Richtung Paderborn. In Höhe einer Tankstelle bog er nach rechts ab und kollidierte er mit einem 17-jährigen E-Scooter-Fahrer, der verbotswidrig eine 15-Jährige mitnahm. Beide stürzten zu Boden, das Mädchen verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war nicht nötig. Beide Minderjährigen wurden in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Der Gesamtschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Fahren zu zweit auf einem E-Roller verboten ist. Weitere Hinweise dazu unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/sicher-unterwegs-mit-dem-e-scooter

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell