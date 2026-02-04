Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall zwischen Auto und Pferd

Delbrück (ots)

(ivdh) Am Dienstagmorgen, 3. Februar, gegen 04.30 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit einem VW Golf auf der Rietberger Straße in Delbrück und kollidierte mit einem Pferd, das auf der Straße stand. Das Tier zog sich tödliche Verletzungen zu.

Der Fahrer war auf der Landstraße in Richtung Rietberg unterwegs, als zwei Ponys auf der Fahrbahn standen. Einem der Tiere wich er aus, mit dem anderen kollidierte er. Durch den Aufprall landete das Pony im Graben, wo es verendete.

Der Fahrer verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war nicht nötig. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Die Besitzerin fing das andere Pony später in einer angrenzenden Weide ein. Wie die Pferde entlaufen konnten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell