FW Mettmann: Feuerwehr Mettmann: Person unter Zug an der Regiobahn Mettmann Stadtmitte

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmittag, den 18.12.2025, kam es um 13:29 Uhr auf den Gleisen der Regiobahn Mettmann an der Haltestelle Stadtmitte zu einem schweren Unfallereignis. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte eine Person im Gleisbereich in Fahrtrichtung Düsseldorf und wurde von einer einfahrenden Regiobahn erfasst. Der Zugführer leitete umgehend eine Notbremsung ein, wodurch der Zug innerhalb der Haltestelle Mettmann Stadtwald zum Stillstand kam. Über die Leitstelle des Kreises Mettmann wurden unverzüglich Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie ein Rettungshubschrauber alarmiert. Durch den Notfallmanager der Regiobahn Mettmann wurde eine Vollsperrung der Bahnstrecke veranlasst. Die verunfallte Person befand sich schwer verletzt unter dem Zug, war jedoch nicht eingeklemmt. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der Zug nach Absprache mit dem Zugführer geringfügig versetzt, wodurch eine weitere Versorgung durch den Rettungsdienst erfolgen konnte. Der Transport der verletzten Person erfolgte anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik der Maximalversorgung. Zur Betreuung von betroffenen Personen am Bahngleis wurden Notfallseelsorger des Kreises Mettmann hinzugezogen. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte mit 15 Fahrzeugen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des Kreises Mettmann, der Polizei sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Nach etwa 1,5 Stunden konnten die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr Mettmann beendet werden.

