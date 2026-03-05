PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzter Fußgänger

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 61-jährige Mazda-Fahrerin befuhr heute gegen 06.15 Uhr einen Kreisverkehr in der Bahnhofsstraße und wollte in Richtung Wachsenburgallee ausfahren. Dabei übersah die 61-Jährige scheinbar einen 27-jährigen Fußgänger, der in diesem Moment die Fahrbahn überquerte, und kollidierte mit diesem. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

