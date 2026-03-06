Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Überschlagen

Seebach (Wartburgkreis) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag in der Straße "Friedrich-Engels-Ring". Ein 87-jähriger Fahrer eines Toyota beabsichtigte von einem Parkplatz auf den Friedrich-Engels-Ring aufzufahren. Dabei übersah er offenbar einen bereits auf der Fahrbahn befindlichen 63-jährigen Fahrer eines Skoda. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Fortfolgend überschlug sich der Skoda und kam auf der Seite zum Liegen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

