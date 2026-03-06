PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Überschlagen

Seebach (Wartburgkreis) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag in der Straße "Friedrich-Engels-Ring". Ein 87-jähriger Fahrer eines Toyota beabsichtigte von einem Parkplatz auf den Friedrich-Engels-Ring aufzufahren. Dabei übersah er offenbar einen bereits auf der Fahrbahn befindlichen 63-jährigen Fahrer eines Skoda. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Fortfolgend überschlug sich der Skoda und kam auf der Seite zum Liegen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 13:30

    LPI-GTH: Verletzter Fußgänger

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Eine 61-jährige Mazda-Fahrerin befuhr heute gegen 06.15 Uhr einen Kreisverkehr in der Bahnhofsstraße und wollte in Richtung Wachsenburgallee ausfahren. Dabei übersah die 61-Jährige scheinbar einen 27-jährigen Fußgänger, der in diesem Moment die Fahrbahn überquerte, und kollidierte mit diesem. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 13:30

    LPI-GTH: Aufgefahren

    Gotha (ots) - Eine 56-jährige VW-Fahrerin befuhr gestern gegen 18.30 Uhr die Fichtestraße und musste verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte der dahinterfahrende 42-jährige Seat-Fahrer scheinbar zu spät. Es kam zur Kollision, wodurch die 56-Jährige leicht verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand unfallbedingter Sachschaden an beiden Fahrzeugen. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren