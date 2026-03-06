PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 13-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst - ERLEDIGUNG

Koblenz (ots)

Mit Verweis auf die Pressemitteilung vom 05.03.26 teilt die Polizei mit, dass die 13-jährige Klara Luise W. wohlbehalten angetroffen wurde. Die Fahndungsmaßnahmen werden somit eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz

