Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 13-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst

Koblenz (ots)

Seit Mittwoch, 04.03.26 wird die 13-jährige Klara Luise W. vermisst. Diese war in einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Koblenz-Arenberg untergebracht und ist seit gestern Abend unbekannten Aufenthalts.

Klara könnte sich im Bereich Koblenz oder auch in Westerburg aufhalten.

Beschreibung:

kräftige Statur ca. 1,60m groß schulterlange braune lockige Haare

Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/g0V2F9K eingesehen werden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Koblenz unter 0261-92156 390 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

