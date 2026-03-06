PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Bedrohung durch Jugendliche - Zeugenaufruf

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, den 05.03.2026 kam es gegen 21:40 Uhr in der Bogenstraße in Koblenz zu einer Bedrohung eines Geschädigten durch mehrere Jugendliche. Durch einen der Täter wurde hierbei ein Telekospschlagstock genutzt.

Zeugen, die die Personen gesehen haben und Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261 92156-300 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
K.Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

