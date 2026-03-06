PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeuge entwendet

Seebach (Wartburgkreis) (ots)

Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wirtsgasse entwendeten ein oder mehrere bislang Unbekannte unter anderem Werkzeuge der Marke "Makita" im geschätzten Wert von 200 Euro. Zuvor waren der oder die Täter gewaltsam in den Keller eingedrungen. Die Tat wurde gestern, gegen 19.45 Uhr polizeilich bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0057039/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

