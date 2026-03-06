LPI-GTH: Werkzeuge entwendet

Seebach (Wartburgkreis) (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag in der Straße "Friedrich-Engels-Ring". Ein 87-jähriger Fahrer eines Toyota beabsichtigte von einem Parkplatz auf den Friedrich-Engels-Ring aufzufahren. Dabei übersah er offenbar einen bereits auf der Fahrbahn befindlichen 63-jährigen Fahrer eines Skoda. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Fortfolgend überschlug sich der Skoda und kam auf der Seite zum Liegen. Beide ...

mehr