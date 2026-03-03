PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Motorradfahrer in Tempo 30-Zone deutlich zu schnell

Gelsenkirchen (ots)

Geschwindigkeitskontrollen gehören zum Alltag der Polizei. Manchmal zeigen sie jedoch besonders deutlich, warum sie notwendig sind. So auch bei einer Geschwindigkeitsüberwachung in Buer.

Im Rahmen der Kontrolle an der Braukämperstraße hat die Polizei am Montagvormittag, 2. März 2026, einen Motorradfahrer mit 68 km/h gemessen. In dem dortigen Abschnitt gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Die Überschreitung um 38 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften hat für den Fahrer nun deutliche Konsequenzen. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren. Neben einer empfindlichen Geldbuße muss er zudem auch mindestens mit einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen.

Warum die Einhaltung der Geschwindigkeit gerade hier von besonderer Bedeutung ist, liegt auf der Hand: Gerade in Tempo 30-Bereichen dienen die Geschwindigkeitsbegrenzungen dem besonderen Schutz aller Verkehrsteilnehmenden. Häufig befinden sich dort Wohngebiete, Schulwege oder stark frequentierte Nebenstraßen. Überhöhte Geschwindigkeit erhöht nicht nur das Unfallrisiko erheblich, sondern auch die Schwere möglicher Verletzungen.

Auch mit Beginn der bevorstehenden Motorrad-Saison appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmenden, Rücksicht zu nehmen und die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten einzuhalten.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

