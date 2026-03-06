LPI-GTH: Berauscht und nicht versichert
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Ein 34-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde gestern gegen 12.45 Uhr in der Straße `Palmental` kontrolliert. Der E-Scooter war nicht versichert und ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 34-Jährigen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (ak)
