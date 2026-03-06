LPI-GTH: PKW gegen Laterne
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 65-jähriger Volvo-Fahrer befuhr gestern gegen 11.30 Uhr die Krankenhausstraße und wollte wenden. Beim Wendevorgang übersah der 65-Jährige scheinbar eine Straßenlaterne und kollidierte mit dieser. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von schätzungsweise 1.500 Euro. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. (ak)
