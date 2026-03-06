PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Stützerbach (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen beschädigten nach derzeitigem Erkenntnisstand fünf im Bereich Rabental geparkte Pkw. Dabei handelte es sich um einen Audi, einen Chevrolet, einen Seat, einen Opel sowie einen VW. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Taten ereigneten sich am 04. März, zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr. Zeugen zu den Sachverhalten werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0056116/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

