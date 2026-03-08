Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit zu viel Alkohol unterwegs - Fahrt endet mit einem Platten

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Nachdem Polizeibeamte am Freitagabend in Gotha einen 19-jährigen Autofahrer aufforderten anzuhalten, blieb dieser so ungünstig am Bordstein hängen, dass sein Autoreifen sämtliche Luft verlor. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer aufgrund von Alkoholkonsum nicht mehr in der Lage war sein Fahrzeug sicher zu führen. Mit 1,51 Promille wurde ihm die Weitefahrt untersagt, sein Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den jungen Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (ms)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell