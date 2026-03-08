LPI-GTH: Berauscht unterwegs

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Nachdem Polizeibeamte am Freitagabend in Gotha einen 19-jährigen Autofahrer aufforderten anzuhalten, blieb dieser so ungünstig am Bordstein hängen, dass sein Autoreifen sämtliche Luft verlor. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer aufgrund von Alkoholkonsum nicht mehr in der Lage war sein Fahrzeug ...

mehr