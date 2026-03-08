LPI-GTH: Berauscht unterwegs
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Am Samstagabend wurde im Stadtgebiet Gotha ein Mazdafahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest verlief bei dem 22-Jährigen positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine beweissichere Blutentnahme wurde durchgeführt. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln. (rd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell