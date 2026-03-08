Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu schnell, ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte am Freitagabend eine Fahrerin auf einem getunten Pedelec fest. Durch technische Veränderungen fuhr das Rad deutlich schneller als die erlaubten 25 km/h. Die 20-jährige Fahrerin konnte jedoch keinen erforderlichen Führerschein vorweisen, zudem bestand kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug. Ein Drogenvortest reagierte außerdem positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und eine beweissichere Blutentnahme durchgeführt. Gegen die Fahrerin wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel Anzeige erstattet. (ms)

