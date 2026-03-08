LPI-GTH: Vorfahrt missachtet

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots) - Am Samstagabend fuhr ein Pedelec während eines polizeilichen Einsatzes in der Ortslage Friedrichroda auffällig an den Beamten vorbei. Diese stoppten das Fahrzeug und stellten bei dem 43-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,30 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrer erwartet nun eine ...

mehr