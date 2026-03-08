LPI-GTH: Vorfahrt missachtet
Gotha (ots)
Am Samstagfrüh gegen 08:45 Uhr übersah ein 71jähriger Mazdafahrer in Gotha an der Kreuzung Carl-von-Ossietzky-Straße / Waltershäuser Straße eine herannahende Straßenbahn und fuhr gegen die rechte Seite der Straßenbahn. Es entstand an beiden beteiligten Fahrzeuge ein Schaden von je 3000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (ri)
