Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Geschäftsräume

Raesfeld (ots)

Mit Gewalt sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag in ein Geschäft in Raesfeld eingedrungen. Um in das Gebäude an der Straße Schwietering zu gelangen, hatten sich die Täter an einem Fenster zu schaffen gemacht. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen verschiedene Geräte und Bargeld. Hinwiese erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell