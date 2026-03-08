PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Transporterfahrer unter Alkohol

Möhrenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau in der Ortslage Möhrenbach einen VW-Transporter. Bei dem 35-Jährigen konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Nach der Blutentnahme, wurden Pkw-Schlüssel und Führerschein sichergestellt sowie ein Strafverfahren eingeleitet. (sk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

