Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vieles NEU macht der März

Wartburgkreis (ots)

In der vergangenen Woche und am Wochenende musste die Polizei Eisenach in ihrem Schutzbereich vermehrt Anzeigen wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufnehmen. Grund hierfür waren Fahrzeuge mit abgelaufenen oder gänzlich ohne Versicherungskennzeichen. Ab dem 01. März 2026 benötigen Mopeds, Mofas, Segways, Quads/Tricks, Roller, E-Scooter und S-Pedelecs ein neues, schwarzes Versicherungskennzeichen. Alle anderen Versicherungskennzeichen verloren ihre Gültigkeit. Das Weiterfahren ohne das gültige Kennzeichen ist strafbar und führt zum Verlust des Versicherungsschutzes. (sus)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

