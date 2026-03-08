PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike aufgefunden

Eisenach (ots)

Dank eines aufmerksamen Eisenachers wurde am Samstagmittag in der Ziegeleistraße ein als gestohlen gemeldetes E-Bike einer 39-Jährigen aufgefunden. Das Bike stand bereits mehrere Wochen angeschlossen in der Ziegeleistraße. Entwendet wurde das Rad aus einem Keller in der Dresdener Straße zwischen dem 18.01.2026 und 21.02.2026. In diesem Zusammenhang sucht sie Polizei einen jungen Mann, welcher am Samstag, gegen 13:30 Uhr an dem Fahrrad stand. Ob es sich bei dem circa 30-40 Jahre alten Mann um den Täter handelt ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0045265/2026). (sus)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 11:09

    LPI-GTH: Zigaretten entwendet - Zeugen gesucht

    Eisenach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte gewaltsam in einen Markt in der Mühlhäuser Straße ein und entwendeten Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0058190/2026). (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 11:08

    LPI-GTH: Bremsen durch Sonne nicht gesehen

    Ruhla (ots) - Weil durch die "Sonne im Nacken" eine 26-jährige Fahrerin eines Renault die Bremslichter eines vor ihr abbiegenden Citroen einer 37-Jährigen nicht sah, fuhr sie am Freitag, gegen 13:00 Uhr, auf der Altensteiner Straße auf den Citroen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen nach rechts auf das Grundstück eines 64-Jährigen geschoben, kollidierte hier mit einem Gartenzaun und einer ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 11:07

    LPI-GTH: Vieles NEU macht der März

    Wartburgkreis (ots) - In der vergangenen Woche und am Wochenende musste die Polizei Eisenach in ihrem Schutzbereich vermehrt Anzeigen wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufnehmen. Grund hierfür waren Fahrzeuge mit abgelaufenen oder gänzlich ohne Versicherungskennzeichen. Ab dem 01. März 2026 benötigen Mopeds, Mofas, Segways, Quads/Tricks, Roller, E-Scooter und S-Pedelecs ein neues, schwarzes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren