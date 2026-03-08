Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike aufgefunden

Eisenach (ots)

Dank eines aufmerksamen Eisenachers wurde am Samstagmittag in der Ziegeleistraße ein als gestohlen gemeldetes E-Bike einer 39-Jährigen aufgefunden. Das Bike stand bereits mehrere Wochen angeschlossen in der Ziegeleistraße. Entwendet wurde das Rad aus einem Keller in der Dresdener Straße zwischen dem 18.01.2026 und 21.02.2026. In diesem Zusammenhang sucht sie Polizei einen jungen Mann, welcher am Samstag, gegen 13:30 Uhr an dem Fahrrad stand. Ob es sich bei dem circa 30-40 Jahre alten Mann um den Täter handelt ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0045265/2026). (sus)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell