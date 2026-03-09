LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt

Eisenach (ots) - Dank eines aufmerksamen Eisenachers wurde am Samstagmittag in der Ziegeleistraße ein als gestohlen gemeldetes E-Bike einer 39-Jährigen aufgefunden. Das Bike stand bereits mehrere Wochen angeschlossen in der Ziegeleistraße. Entwendet wurde das Rad aus einem Keller in der Dresdener Straße zwischen dem 18.01.2026 und 21.02.2026. In diesem Zusammenhang sucht sie Polizei einen jungen Mann, welcher am Samstag, gegen 13:30 Uhr an dem Fahrrad stand. Ob es sich ...

