LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt
Gotha (ots)
In der Zeit zwischen dem 07. März, 17.00 Uhr und dem 08. März, 10.50 Uhr beschädigten ein oder mehrere Unbekannte einen in der Parkstraße geparkten Nissan. Augenscheinlich wurde ein Außenspiegel des Pkw gewaltsam entfernt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0058777/2026) entgegen. (jd)
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
