LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet
Gotha (ots)
Ein 34-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde in den späten Stunden des gestrigen Tages einer Verkehrskontrolle in der Reinhardsbrunner Straße unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war. Zudem reagierte ein bei dem 34-Jährigen durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, Kokain sowie Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein Verfahren gegen den Mann wurde eingeleitet. (jd)
