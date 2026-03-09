PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet

Gotha (ots)

Ein 34-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde in den späten Stunden des gestrigen Tages einer Verkehrskontrolle in der Reinhardsbrunner Straße unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war. Zudem reagierte ein bei dem 34-Jährigen durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, Kokain sowie Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein Verfahren gegen den Mann wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 11:10

    LPI-GTH: Sonne geblendet - Unfall

    Eisenach (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es Samstag, gegen 17:00 Uhr, auf der B19. Ein 83-jähriger Opelfahrer wollte an der Anschlussstelle Eisenach-West nach rechts von der B19 abfahren. Auf Grund tiefstehender Sonne kollidierte er mit dem auf einer Verkehrsinsel stehenden Verkehrsschild. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. (Bezugsnummer 0058505/2026) (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 11:10

    LPI-GTH: E-Bike aufgefunden

    Eisenach (ots) - Dank eines aufmerksamen Eisenachers wurde am Samstagmittag in der Ziegeleistraße ein als gestohlen gemeldetes E-Bike einer 39-Jährigen aufgefunden. Das Bike stand bereits mehrere Wochen angeschlossen in der Ziegeleistraße. Entwendet wurde das Rad aus einem Keller in der Dresdener Straße zwischen dem 18.01.2026 und 21.02.2026. In diesem Zusammenhang sucht sie Polizei einen jungen Mann, welcher am Samstag, gegen 13:30 Uhr an dem Fahrrad stand. Ob es sich ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 11:09

    LPI-GTH: Zigaretten entwendet - Zeugen gesucht

    Eisenach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte gewaltsam in einen Markt in der Mühlhäuser Straße ein und entwendeten Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0058190/2026). (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren