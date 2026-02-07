PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugen gesucht! Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fahrradfahrerin in Diez

Diez (ots)

Am heutigen Samstag, den 07.02.2026, zwischen 17:20 Uhr und 17:40 Uhr, befuhr eine hier bekannte Fahrradfahrerin die Rosenstraße in der Ortslage Diez. In Höhe der Hausnummer 22 fuhr ein schwarzer PKW aus einer Parklücke, ohne auf die Fahrradfahrerin zu achten. Bei dem anschließenden Zusammenstoß fiel die Fahrradfahrerin von ihrem Fahrzeug und verletzte sich. Im Schock setzte sie sich wieder auf ihr Fahrrad und fuhr weiter. Im weiteren Verlauf brach sie zusammen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen PKWs entfernte sich ebenfalls vom Unfallort und meldete sich nicht bei der Polizei.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Diez zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez
Goethestraße 9
65582 Diez
Telefon: 064932-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 07.02.2026 – 16:49

    POL-PDMT: Kellerbrand im Einfamilienhaus

    Ebernhahn (ots) - Am 07.02.2026 um 13:15 Uhr wurde der Polizei in Montabaur ein Kellerbrand in Ebernhahn in der Kleinfeldchenstraße gemeldet. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte den Brand in dem Einfamilienhaus zeitnah löschen und es entstand ein Sachschaden im höheren fünfstelligen Bereich. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Neben der Polizei und der Feuerwehr war auch noch das THW vor Ort. ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 19:51

    POL-PDMT: Falschfahrt im Bereich der Abfahrt Boden (B255) - Zeugen gesucht

    Boden (ots) - Am Freitag, den 06.02.2026, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Hachenburg die Bundesstraße 255 im Bereich der Abfahrt Boden in Fahrtrichtung Heiligenroth zunächst entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Entgegen erster Meldungen bemerkte der Fahrer sein Fehlverhalten offenbar bereits im Bereich der ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 15:39

    POL-PDMT: Diebstahl mehrerer iPhones-Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Hachenburg (ots) - Am Donnerstag, den 05.02.2026, kam es in einem Telekom-Geschäft in der Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg zu einem Diebstahl mehrerer iPhones. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten um 13:40 Uhr zwei bislang unbekannte junge Männer das Geschäft und entwendeten vier auf einem Ausstellungstisch ausgelegte Geräte. Der entstandene Schaden liegt im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren