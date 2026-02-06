Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl mehrerer iPhones-Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hachenburg (ots)

Am Donnerstag, den 05.02.2026, kam es in einem Telekom-Geschäft in der Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg zu einem Diebstahl mehrerer iPhones. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten um 13:40 Uhr zwei bislang unbekannte junge Männer das Geschäft und entwendeten vier auf einem Ausstellungstisch ausgelegte Geräte. Der entstandene Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Beide Tatverdächtigen werden als junge Männer mit dunklen Haaren beschrieben. Einer der Täter trug eine Kappe. Beide waren mit dunklen Jacken sowie weißen Turnschuhen bekleidet. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Bahnhofstraße.

Wer Hinweise zu den Tätern oder zu möglichen genutzten Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Tel. 02662-95580 oder der E-Mail pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell