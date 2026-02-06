PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Falschfahrt im Bereich der Abfahrt Boden (B255) - Zeugen gesucht

Boden (ots)

Am Freitag, den 06.02.2026, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Hachenburg die Bundesstraße 255 im Bereich der Abfahrt Boden in Fahrtrichtung Heiligenroth zunächst entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Entgegen erster Meldungen bemerkte der Fahrer sein Fehlverhalten offenbar bereits im Bereich der Abfahrt und wendete sein Fahrzeug entsprechend.

Zu einem Verkehrsunfall oder einer konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nach aktuellem Stand nicht.

Verkehrsteilnehmer, die durch den Fahrzeugführer möglicherweise gefährdet wurden, sowie Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur (E-Mail: pimontabaur@polizei.de oder telefonisch unter 02602-9226-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 15:39

    POL-PDMT: Diebstahl mehrerer iPhones-Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Hachenburg (ots) - Am Donnerstag, den 05.02.2026, kam es in einem Telekom-Geschäft in der Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg zu einem Diebstahl mehrerer iPhones. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten um 13:40 Uhr zwei bislang unbekannte junge Männer das Geschäft und entwendeten vier auf einem Ausstellungstisch ausgelegte Geräte. Der entstandene Schaden liegt im ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 10:15

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

    Marzhausen (ots) - Am Freitag, 06.02.26, gegen 06:30 Uhr, ereignete sich auf der B 414, im Bereich des Bahnüberganges Marzhausen, ein Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Den Unfallermittlungen zufolge befuhr ein 72jähriger mit seinem PKW die B 414 aus Richtung Hachenburg kommend in Richtung Kroppach. In Höhe des Bahnüberganges Marzhausen kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 05:37

    POL-PDMT: Bad Ems - Wasserrohrbruch in der Badhausstraße

    Bad Ems (ots) - In der heutigen Nacht kam es gegen 03:05 Uhr zu einem Wasserrohrbruch in der Badhausstraße, Bad Ems. In Folge der Leckage sowie der erforderlichen Maßnahmen seitens der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau kommt es zu Beeinträchtigungen der Wasserversorgung im Bereich der Badhausstraße sowie der Alexanderstraße. Ebenso ist mit einer geänderten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren