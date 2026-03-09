PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Container geöffnet

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Einen auf einem Firmengelände eines Bauunternehmens befindlichen Baucontainer in der Straße "Ziegelhüttenweg" öffneten ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 300 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 06. März, 12.45 Uhr und heute Morgen, 06.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0059253/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
