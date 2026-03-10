LPI-GTH: Diebstahl eines Mopeds - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Durch einen 22-Jährigen wurde heute Morgen in der Konstantin-Ziolkowski-Straße die Abdeckung eines Grills von dem Balkon eines Mehrfamilienhauses geworfen. Laut Zeugenaussagen soll der Gegenstand einen Passanten nur knapp verfehlt haben. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0059504/2026 zu melden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

mehr